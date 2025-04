Actualizado 10:00

La UFC regresa a Newark, New Jersey, para el evento PPV (pague por ver) el 7 de junio del 2025. Este evento será la 11° visita a la ciudad y la primera desde Junio del 2024. La pelea estelar será por el campeonato mundial de peso gallo entre el georgiano Merab Dvalishvili y el estadounidense Sean O’Malley.

Además, para esta cartelera está programado el regreso del ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera que enfrentará a Mario Bautista que se encuentra en el top 10 de la división y buscará seguir subiendo de puestos en el ranking.

‘Chito’ viene de dos duras derrotas en el 2024, la primera ante Sean O’Malley por el campeonato mundial, en marzo del 2024, y la segunda ante Deiveson Figueiredo en agosto del mismo año. Ambas las perdió por decisión unánime.

Ahora, el luchador ecuatoriano regresa para su primera pelea del 2025, viene en búsqueda de salir de esta mala racha y conseguir su primera victoria del año, que lo acerque una vez más a la oportunidad de pelear por el campeonato mundial.

