Un hombre tira a la basura una fortuna en bitcoines

El británico James Howells contactó con un panel de expertos en recuperación de datos para garantizar que, en caso de hallar en un vertedero su disco duro con 7.500 bitcoines (valorados actualmente en 364 millones de dólares), se pueda extraer su contenido, indicó el propio Howells a The Sun.

«He reunido un consorcio completo de expertos en el campo para refutar todas las afirmaciones sobre las que el Ayuntamiento ha dicho que tiene preocupaciones», declaró el ingeniero informático, de 36 años.

Lo hizo refiriéndose a la postura de las autoridades municipales de Newport, que temen que la costosa operación de búsqueda en el vertedero no dé resultados y que finalmente nadie se haga cargo de los gastos derivados de la costosa acción.

Howells señaló que entre los expertos contactados está la empresa Ontrack, contratada por la NASA para recuperar los datos del disco duro del accidentado ‘shuttle’ Columbia, que quedó destruido durante su lanzamiento en 2003.

Entonces la compañía pudo extraer el 99 % de la información. En cuanto al disco duro del británico, la compañía estima que, si no se ha roto, las probabilidades de éxito son de entre el 80 % y el 90 %.

«Pudieron recuperar [los datos] de un transbordador que explotó y por lo que parece no creen que estar en un vertedero sea un problema», señaló Howells, que agregó que propuso al Ayuntamiento, que previamente refutó ya su idea, elaborar un plan y firmar un contrato.

«El Ayuntamiento dice que les preocupa quién cubrirá los costos si no es recuperable, pero todo eso sería parte de un contrato firmado. Les estoy pidiendo un estudio de factibilidad de tres meses para que podamos sentarnos a esbozar nuestros planes y ellos puedan plantear sus inquietudes y podamos responderlas, pero no accederán», indicó Howells.

Tras estudiar fotografías aéreas del vertedero, el británico opina que el disco duro se encontraría en algún lugar en un área de 200 metros cuadrados y a una profundidad de hasta 15 metros.

#thursdayvibes #thursdaymorning #goodmorning #Bitcoin #Cryptocurency #CryptoNews #dogecoin

In 2013, a British man named James Howells accidentally threw a hard drive containing 7,500 Bitcoin in the trash. That lost hard drive is now worth over $350 million. pic.twitter.com/4waUR6fWML