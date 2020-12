Un joven murió congelado por error de Google Maps

0 0

En Rusia, un joven fue encontrado congelado dentro de su auto luego de que la aplicación Google Maps le recomendara tomar una ruta en desuso.

De acuerdo con el diario The Sun, un policía encontró a Sergey Ustinov, de 18 años, congelado dentro de su carro, un Toyota Chaser. Mientras que su amigo identificado como Vladislav Istomin se encontraba vivo con una hipotermia aguda.

La carretera conocida como ‘Camino de los huesos’, ubicada en la región habitada más fría del mundo donde el clima puede llegar hasta los – 60 grados, está en desuso desde los años 70.

Los jóvenes emprendieron el viaje de Yakutsk a Magadan, pero por el frío y la nieve provocó daños en el automóvil.

UNO DE LOS LUGARES MÁS FRÍOS DEL MUNDO

Según señala el medio británico, el joven decidió revisar Google Maps que le sugirió una ruta que supuestamente les permitiría llegar más rápido a su destino. Esta carretera está en mal estado; por ello, tras recorrer un par de kilómetros, no pudieron avanzar más y se quedaron atrapados en medio de la nada en uno de los lugares más fríos del mundo.

Los jóvenes permanecieron en un clima de – 50 grados y no llevaban ropa adecuada para el lugar. Además, no pudieron usar sus celulares porque la señal no estaba habilitada en esa zona.

Cuando se quedaron varados, decidieron quemar una de las llantas para hacer una fogata y mantenerse calientes mientras llegaban a rescatarlos.

Un policía fue quien encontró al joven congelado junto a su amigo horas después de que se iniciara una búsqueda al ser declarados como desaparecidos.

“Los jóvenes trataron de mantenerse calientes y quemaron un neumático; pero aparentemente no pudieron hacer un gran fuego al no poder quitar el resto de los neumáticos”, explicó Nadezhda Dvoretskaya , funcionaria del comité de investigación de esa región rusa, citada por el medio.

Vladislav Istomin ahora lucha por su vida. Los médicos están tratando su grave condición, pues sus brazos y piernas estaban congelados.