Un oso interrumpió la fiesta de una boda en México (VIDEO)

Una boda de México fue interrumpida por un oso que llegó hasta el lugar de la fiesta para husmear en busca de alimento.

El momento quedó grabado en video y en el clip se ve que el oso llegar hasta una mesa vacía con el objetivo de encontrar algo para comer. El animal pasó a pocos centímetros de distancia de los invitados.

En el video, publicado en TikTok, se escucha que varias personas hace ruido con la finalidad que el oso se asuste y se vaya, pero la tranquilidad del animal no fue perturbada por nada más que no fuera la sensación de hambre que habría estado experimentando.

Mientras el oso se mueve por el lugar se escucha una voz que recomienda a los presentes que no se muevan para no llamar la atención del plantígrado y que la situación no se convierta en una tragedia.

“»Un oso apareció en la boda de mi primo», se lee en el texto insertado por la usuaria Angie Díaz Díaz en su grabación, que se ha vuelto viral en la popular plataforma de vídeos cortos. Según indica en la descripción, el animal «solo quería un poco de comida»”, publica el portal de noticias de RT.

Díaz dijo que el lugar de la fiesta fue elegido sabiendo que se encontraba en una zona en la que los animales salvajes abundan y por otro lado señaló que a pesar de lo peligroso de la situación, no sintió miedo, sino más bien quedó “hipnotizada”.