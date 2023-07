Un vehículo, que habría estado desde 2019 en los patios de retención vehícular de Quito, fue sacado de forma irregular del lugar tras ser alterada la información en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y cambiado su color.

En 2019, el automóvil de Katerine Guerrero fue retenido porque tenía valores pendientes por su matrícula. Los agentes de tránsito que realizaron el procedimiento le indicaron que hasta que no cancele el automor permanecería en el centro de retención vehicular de Cumandá.

Luego, en el 2020, su vehículo habría sido trasladado al centro de retención vehicular Bicentenario, pero desde que supuestamente llegó a este sitio no pudo ver el automor. A ella le indicaron que los autos retenidos en Cumandá iban a ser trasladados por falta de espacio, sin embargo, cuando quiso verificar el estado de su vehículo se enfrentó a múltiples trabas.

Ante ello, Katerine decidió contratar un abogado y empezó a cancelar la deuda. Cuando terminó de cubrir los valores pendientes, las autoridades no le pudieron dar una explicación de porque no podía llevarse el auto. «Empecé a hacer los trámites pero cada que iba al patio me ponían trabas», señaló.

En medio de esta incertidumbre, sus familiares y amigos vieron a su vehículo circulando en las calles. Al indagar pudo verificar que su auto fue vendido y consta como propiedad de otra persona.

Para ello, quienes realizaron este proceso ilegal habrían cambiado de color al auto. Además, en los archivos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) no hay registro de que el auto estuviera en una centro de retención vehicular.

«Que se haga justicia porque no es el primer caso que se escucha (…) Estoy indignada porque mi vehículo fue ingresado y estaba con todos los sellos de seguridad, incluso tengo las llaves. No sé cómo se manejan estos actos de corrupción», enfatizó Katerine.

Por toda estas irregularidades decidió emprender acciones legales. Javier Quiroz, abogado de la víctima, explica que las autoridades y los involucrados deberán responder por la salida irregular del vehículos de los patios de retención vehicular y la falsificación informática.

También, denuncian que una tramitadora le ofreció sacar su auto de estos centros por un costo menor. Quiroz recuerda que este accionar estaría relacionado con el delito de tráfico de influencias.

La ANT, hasta este 20 de julio del 2023, no ha brindado una respuesta pues se encuentra investigando el caso.

