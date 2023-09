Realizaba carreras con una app y fue secuestrado; auto involucrado en balacera en Quito

Una nueva víctima de la modalidad de secuestro exprés reconoció que su vehículo robado fue usado por delincuentes en el secuestro reportado la madrugada de 13 de septiembre de 2023 en el norte de Quito.

El hecho que terminó en una balacera entre la Policía Nacional y los presuntos secuestradores dejó un hombre abatido.

“Mis familiares habían visto el carro en las noticias, ellos me avisaron y yo inmediatamente fue a la UPC que estaba cercana al lugar de los hechos. Me entere que habían utilizado mi carro, estaba involucrado en esa balacera”, asegura Juan (nombre protegido), propietario del vehículo robado.

Juan prefiere cuidar su identidad porque algo parecido le sucedió. Los últimos días de agosto realizaba carreras con una aplicación y a las 19:00 recogió a tres personas. Los hombres lo secuestraron y le obligaron a retirar todo el dinero que tenía en el banco.

Lea también:

“Me pidieron el número de cuenta, el número de teléfono, como tenía la banca móvil. Luego de pedirme claves me llevaron a un sitio desconocido, me taparon los ojos, me tenían contra el piso maniatado”, relató Juan.

Producto del hecho recibió atención médica urgente. “Mi brazo estaba totalmente hinchado, caído, tenía fractura en el brazo y cortes en la cabeza por los golpes que me dieron”. Por ello alerta a los conductores de esta modalidad de robo en Quito e invita a quienes realizan carreras a través de aplicaciones móviles a redoblar precauciones.

La tarde de este 13 de septiembre su auto fue llevado hasta los patios de retención vehicular El Arenal, pero para su sorpresa no tenía resguardo policial como le habían dicho. Horas después la Policía llegó e ingreso el vehículo a los patios. Ahora el auto deberá pasar por un proceso legal hasta que pueda ser devuelto a Juan, quien afirma que lo venderá.

También en Teleamazonas: