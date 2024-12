«Ellos son los que tienen miedo, no por lo que voy a hacer sino por lo que va a ser develado (…) Este es el patrón de casi una pandilla que se maneja en el Gobierno«. Con estas palabras Verónica Abad afirmó ser víctima de una persecución política por parte de Daniel Noboa y su gabinete.

Durante una entrevista en Ecuavisa, este lunes 2 de diciembre del 2024, la Vicepresidenta aseguró que el único objetivo de sus acciones es hacer respetar la democracia de Ecuador y, en caso, de asumir la Presidencia buscará revertir las medidas que afectan a los ecuatorianos.

Abad indicó que si logra llegar a Carondelet lo primero que hará es revisar el alza del Impuesto al Valor Agregado (IVA) porque esa no era una propuesta de campaña y porque no ha solucionado la crisis de seguridad.

De igual forma, la Segunda Mandataria considera que se debe revisar los subsidios a los combustibles y la actuación de cada ministro o ministra. Sobre este último tema, adelantó un inminente cambio masivo.

«Tendría que revisar que los ministros hayan hecho lo correcto y trabajado para el pueblo ecuatoriano. Pero como en este caso tengo más de 12 instituciones sobre la Vicepresidenta, creería que están muy lejos de haber trabajado para los ecuatorianos», puntualizó Abad.

‘Siempre advertí mi persecución’

También se refirió a la suspensión sin sueldo por 150 días de su cargo a través del sumario administrativo emitido por el Ministerio de Trabajo. Abad se mostró confiada en que la jueza Nubia Vera falle a su favor, pero aclaró que si no se da ese escenario acudirá a la Corte Constitucional.

«Siempre advertí, aun estando en Israel, cuál era la razón y el origen de lo que estaba pasando, mi persecución y el hostigamiento que he tenido para que renuncie y violentar el orden constitucional (…) Si la jueza no da el fallo y actúa en derecho y en justicia estaríamos ante un Estado fallido. La Corte Constitucional sería un eslabón más», manifestó Abad.

‘Esta canallada que hacen es construir casos’

Respecto a las investigaciones y cuestionamientos que se han realizado a su hijo, Francisco Barreiro, la Vicepresidenta aseveró que solo están «construyendo casos» para obligarla a renunciar. Asimismo, Verónica Abad desmintió que su hijo tenga cuentas en paraísos fiscales y que se encuentre involucrado con la venta de cargos en la Vicepresidencia.

Abad cuestionó la actuación de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Confirmó que colocó una denuncia sobre las supuestas cuentas de su hijo en paraísos fiscales para que se investigue, pero hasta la fecha no avanza.

«Sabemos que tenemos una Fiscal selectiva que hasta este momento no ha hecho nada. Nosotros colocamos esa denuncia porque las cuentas no existen, son falsas. Lo que le hicieron, el allanamiento y el encarcelamiento a La Roca, fue exclusivamente para yo renuncie«, aseveró.

La Vicepresidenta afirmó que el objetivo era evitar que «defienda la democracia» y ponga «un freno a los abusos de poder del Presidente».

«Esta canallada que hacen día tras día es construir casos (…) No le salió el tema del sumario administrativo ¿Ahora qué va a hacer?, si el único fin es que no ocupe la Presidencia de la República», sentenció.

‘No tengo razón alguna para acercarme al correísmo’

«No tengo razón alguna para acercarme al correísmo en un Estado democrático como lo tenemos», afirmó Verónica Abad sobre el apoyo que ha recibido en la Asamblea y las especulaciones un plan de trabajo con esta tienda política.

Finalmente, Verónica Abad aclaró que jamás dijo que no indultaría al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas. «Jamás he dicho eso y no lo voy a hacer porque no es propuesta a los ecuatorianos. No vuelvan hablar del tema porque no he dicho eso», sentenció.

