Videos del colapso en Miami-Dade y rescate de personas

Casi la mitad de un edificio se colapsó en Miami-Dade, en Surfside, a donde acudieron elementos de rescate locales, en busca de sobrevivientes, pero el alcalde Charles Burkett, dijo que los perros no han dado señales de más personas con vida.

Se reportó que hubo al menos un muerto, pero más tarde las autoridades indicaron que hay al menos 55 personas desaparecidas en la Champlain Towers.

Authorities in South Florida were responding early Thursday to a "partial building collapse," the Miami-Dade Fire Rescue said. The scene is in Surfside, a few miles north of Miami Beach. https://t.co/1mZcItXpzS pic.twitter.com/vz9LV40Ipt — CNN (@CNN) June 24, 2021

“Nos estamos preparando para una mala noticia”, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis en referencia a que se temen decenas de muertos.

Videos circulan en RRSS

Varios videos circulan en redes sociales, incluido uno sobre momento exacto del colapso.

“It looks like a bomb went off.”



Charles Burkett, mayor of Surfside, Florida, joins us to talk about the partial collapse of a condo building near Miami Beach and the rescue efforts underway. “This is a catastrophic failure of that building,” Burkett says. pic.twitter.com/4xlVuj80bm — TODAY (@TODAYshow) June 24, 2021

En las imágenes del momento exacto del colapso, de unas 35 personas fueron rescatadas y dos fueron ya sacadas de los escombros, reportó Ray Jadallah, jefe de bomberos asistente del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade, en la conferencia de prensa.

A high-rise residential building in Surfside, Miami, collapsed early Thursday, prompting a major search-and-rescue effort. At least one person was killed, the authorities said, with many more fatalities feared.https://t.co/ErisV8hvww pic.twitter.com/UTCaAFaonO — The New York Times (@nytimes) June 24, 2021

El colapso ocurrió a la 1:30 a.m. “Es como si hubiera explotado una bomba”, expresó Charles Burkett, el alcalde de Surfside, Florida, donde se ubica el inmueble.

“Esta es una falla catastrófica”, expresó en Today Show.

JUST IN: Scenes from Surfside, Florida, as at least one person is confirmed dead and several injured after a multi-story building partially collapsed early Thursday morning. https://t.co/WGjWGqU2IM pic.twitter.com/R0kD0mCiuL — ABC News (@ABC) June 24, 2021

Mire también