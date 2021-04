VIDEOS | Un meteorito iluminó la noche en Florida

Un destello iluminó el cielo en una noche serena en Florida. Alrededor de las 22:15 horas del lunes, los habitantes de la parte sur del estado comenzaron a reportar el avistamiento.

El servicio meteorológico Nacional del Área de la Bahía de Tampa publicó en su cuenta de Twitter una imagen del evento.

“¿Viste un meteoro esta noche? Hemos recibido algunos informes sobre uno que se pudo ver desde el suroeste de Florida”, se lee en su cuenta oficial.

Desde West Palm Beach hasta el sur de Miami, comenzaron los reportes a través de redes sociales. Algunos videos son fabulosos y muestran a plenitud el fenómeno natural.

La oscuridad de la noche de pronto cayó derrotada por la luminiscencia del objeto cósmico que terminó sus días en la atmósfera terrestre.

El destello fue tan impactante que algunos analistas sugirieron que podría tratarse del asteoride 2021 GW4, que se esperaba rozara la Tierra este mismo día.

“Para poner esto en perspectiva, la mayoría de los asteroides cercanos se encuentran entre 1 y 3 millones de millas de la Tierra”, explicó el meteorólogo Zach Covey en Twitter, sin embargo, Jonathan McDowell, astrónomo del Observatorio Astrofísico desmintió cualquier posibilidad y dijo que era uno de los tantos meteoritos que a diario ingresan a la atmósfera.

A meteorite has hit one of the islands Grand Bahama of The Bahamas moments ago, which caused homes to shake and citizens to see a bright light in the sky. pic.twitter.com/xDaC4aHDtS