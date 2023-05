Polémica expulsión de Vinicius entre insultos racistas y agresiones

La expulsión de Vinicius en el partido del Real Madrid ante Valencia alteró las redes sociales. Los merengues cayeron 1-0 este domingo 21 de mayo del 2023 en la 35ª jornada de LaLiga en medio de agresiones e insultos racistas.

Diego López marcó el único tanto del partido a los 33 minutos. Kluivert creyó marcar el segundo en el minuto 84, pero su gol fue anulado por fuera de juego. Y al final del partido (90+1), Karim Benzema ofreció el balón del empate al uruguayo Fede Valverde, pero su remate fue desviado por Giorgi Mamardashvili, en gran forma, que también rechazó un tiro libre de Toni Kroos (90+4).

Pero el partido estuvo sobre todo marcado por varios incidentes que implicaban a Vinicius. El brasileño fue primero insultado por los aficionados. Después, el brasileño fue expulsado al final del partido (90+7) por una discusión con Hugo Duro, quien lo tomó del cuello en una intensa discusión y no fue sancionado por el árbitro.

El futbolista de 22 años salió del campo de juego realizando gestos a la hinchada rival que desataron la locura en Mestalla. «A Segunda» con los dedos les dijo por varias ocasiones mientras se retiraba del estadio.

Racismo en LaLiga

Al minuto 74, Vinicius se dirigió hacia un costado del estadio para señalar a un aficionado al que culpaba de haberle insultado. «Has sido tú», decía el brasileño mientras Militao y Lucas Vázquez se sumaban al reclamo. Después llegó la policía y todos los jugadores se dirigieron hacia el árbitro De Burgos para ponerlo en conocimiento de lo que estaba sucediendo.

El partido se detuvo durante varios minutos. Luego, Vinicius se dirigió a Ancelotti, quien inmediatamente le preguntó si quería seguir jugando. Él dijo que no quería jugar más, pero el partido se reanudó y la situación se complicó al final con su expulsión.

“El premio que los racistas han ganado fue mi expulsión. No es fútbol, es LaLiga”, escribió en una historia en su cuenta de Instagram tras culminar el cotejo.

Denuncia de Ancelotti

«He hablado con él durante el partido, el ambiente era muy caliente, muy malo, le he pedido si quería continuar jugando. Ya el hecho de pensar que tengo que quitarlo porque el ambiente es racista, no me parece bien. Yo tengo que quitar a un jugador si no juega bien, pero para pensar de quitar un jugador por racismo, nunca me ha pasado. Lo que ha pasado hoy ha pasado otras veces, pero así no. Es inaceptable. LaLiga española tiene un problema. Que no es Vinicius. Vinicius es la víctima. Hay un problema muy grave», afirmó el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, al final del partido.

«Yo no soy el más indiciado para pensar a lo que se tiene que hacer, pero no se puede jugar al fútbol así. No estábamos jugando bien, todo lo que queráis, pero es demasiado importante esto. Le insultan todo el partido y después al final le sacan la tarjeta roja. Estoy muy triste. La Liga española es una liga con grandes equipos, ambientes bonitos, pero esto tenemos que quitarlo. Estamos en 2023, el racismo no puede existir», añadió.

Por su parte, el Atlético Madrid goleó a Osasuna, con lo que superó al Real Madrid (72 puntos frente a 71) para alzarse a la segunda plaza de la clasificación.

