El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, comenta sobre la división que existe en el organismo legislativo.

En el espacio de entrevistas de 24 Horas, Saquicela también habló sobre el respaldo de varios sectores a la presidenta de la Asamblea Nacional.

«Creo que todo es salvable. Está en manos de la presidenta de la Asamblea Nacional la posibilidad del diálogo con todas las fuerzas políticas», indicó.

Y agregó, «Buscar alternativas, dialogar y enmendar si es que exiten errores», afirmó el asambleísta, al referirse a Guadalupe Llori.

Sobre la posible evaluación hacia el trabajo de Llori, Virgilio Saquicela manifestó que hay temas que propician las situaciones de inestabilidad.

«Si no nos sentamos a dialogar, si no mostramos nuestra capacidad de diálogo y llegar a entendimientos mínimos dentro del propio poder legislativo, mal podríamos hacerlo respecto del ejecutivo. Es la hora del país, no podemos llegar a extremos», afirmó el asambleísta.

Por otra parte, Saquicela sobre la creación de una comisión para evaluar a Llori y al CAL, adelantó que se abstendrá. Y resaltó que dependerá de las mayorías.

