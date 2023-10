Desde el 22 de octubre los ciudadanos de las nacionalidades que requieren visa para entrar a México deberán obtenerla incluso si solo harán tránsito en ese país.

Este cambio obligatorio que empieza a regir el domingo 22 de octubre se aplicará para todas las personas, aseguró Roberto Canseco, jefe de cancillería de la Embajada de México.

Además, aclaró que las personas que requieren la visa mexicana ahora no pueden confundir que al solo ir de tránsito y al no salir de los aeropuertos mexicanos no necesitan la visa, eso ya no se aplica así, dijo.

Se aclaró que unicamente están exentos de esta visa quienes sean residentes permanentes en Canadá, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Irlanda del Norte, cualquiera de los países del espacio Shengen, así como los miembros de la Alianza del Pacífico. A ellos se suman quienes tengan una visa a todos estos países, excepto la Alianza del Pacífico.

La Embajada de México en Ecuador abre trimestralmente 5 000 citas para quienes desean acceder a una visa y atiende un promedio de 100 solicitudes al día.

Canseco, también recordó los requisitos determinados: Las personas que ganan más de 1 050 dólares en los últimos tres meses y que tienen un año de antigüedad en el mismo trabajo se les puede otorgar la visa. Para quienes no cumplen los requisitos, hay otras opciones.

Actualmente, incluso hay citas extraordinarias para realizar este trámite.

