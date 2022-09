La ciudadanía en el bloque 7 de Paraíso de la Flor está preocupada por marcas y numeraciones puestas en los exteriores de sus viviendas.

Nadie sabe quién las pone o qué significan. Pero los comentarios cuando se reúnen es que temen que sea obra de los extorsionadores.

Mientras tanto, la Policía Nacional investiga este hecho para dar una respuesta y tranquilidad a la población.

No obstante, uno de los vecinos confirmó que sí paga una ‘vacuna’ diaria de un dólar para no ser blanco de los antisociales. «Una vez me robaron una moto, luego me vi en la situación de pagar para sentirme más tranquilo».

Por otra parte, Interagua afirmó que esta empresa no pone ningún tipo de marca en las paredes de las viviendas.

