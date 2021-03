Volcán inactivo hace erupción en el suroeste de Islandia

Un volcán que estuvo inactivo durante largo tiempo en la península de Reykjanes, en el suroeste de Islandia, volvió a la vida el viernes por la noche, arrojando lava por dos costados, en la primera erupción en esa área en casi 800 años.

Tomas aéreas publicadas en la página de la Oficina Meteorológica Islandesa en Facebook mostraban una erupción relativamente pequeña hasta ahora, con dos flujos de lava en direcciones opuestas.

Era posible ver el brillo de la lava desde las afueras de la capital de Islandia, Reikiavik, que se ubica a unos 32 kilómetros (20 millas) de distancia.

El Departamento para el Manejo de Emergencias indicó que no prevé que haya evacuaciones porque el volcán se encuentra en un valle remoto, a unos 2,5 kilómetros (1,5 millas) del camino más cercano.

El volcán del monte Fagradals había estado inactivo desde hace 6.000 años, y en la península Reykjanes ningún volcán había hecho erupción en 781 años.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL