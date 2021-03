WhatsApp lanza una advertencia a sus usuarios

Los usuarios de WhatsApp tienen hasta el 15 de mayo para aceptar las nuevas políticas de privacidad de la empresa para tener la posibilidad de seguir con el uso de la aplicación de mensajería instantánea, propiedad de Facebook.

En los últimos días, WhatsApp envió notificaciones emergentes a los usuarios para que asimilen de qué se trata las nuevas políticas de privacidad y para que las puedan aceptar o rechazar.

Para los usuarios que no acepten las condiciones de WhatsApp, la empresa no eliminará su cuenta, pero lo cierto es que tendrán funcionalidades limitadas.

«Acepte estas actualizaciones para continuar usando WhatsApp», se lee en los recordatorios. «WhatsApp no ​​borrará su cuenta. Sin embargo, no tendrá la funcionalidad completa de WhatsApp hasta que acepte […] Durante un corto tiempo, podrá recibir llamadas y notificaciones, pero no podrá leer ni enviar mensajes», advirtió la empresa.

La aplicación recordó a los usuarios que sus mensajes, audios y llamadas no pueden ser monitoreados por terceros y ni siquiera por sus propios operarios, pues tienen la obligación de encriptar esos modos de comunicación de «principio a fin».

Por otro lado, y a manera de enganche, la aplicación dijo que trabaja en nuevas formas de chatear y de incluso comprar a través de la aplicación.

