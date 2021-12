Wilson Haro baja del liderato a Montenegro en la vuelta ciclística de Ecuador

Wilson Haro ganó este lunes la sexta etapa de la Vuelta Ciclística de Ecuador, la «etapa reina» de la competición, y bajó del liderato a Lenín Montenegro, que se había apoderado del top de la clasificación.

Haro venció en un recorrido montañoso de 159 kilómetros de distancia entre las ciudades de Ibarra y Tulcán, en las alturas de los Andes ecuatorianos, con un tiempo de 4 horas y 54 minutos.

Líder en los premios de montaña

Para redondear su gran actuación, Haro, un médico veterinario, también quedó como líder en los premios de montaña y figuró en la etapa con todo su esplendor, por lo que incluso muchos hablan ya de las posibilidades que tiene para ganar la vuelta.

El líder del Team Pichincha llegó en solitario a la meta, con una diferencia de 1 minuto sobre Joel Burbano, del equipo Sin Fronteras, y el tercer lugar fue para el también ecuatoriano Byron Guama, del Best PC.

PICHINCHA en el Podio 🏆🎉



Felicidades a los 3 ganadores de esta etapa, LA ETAPA REINA !



1. Steven Haro TEAM PICHINCHA

2.Joel Burbano SIN FRONTERAS

3. Byron Guama BEST PC pic.twitter.com/vM6ISBV6S0 — Concentración Deportiva de Pichincha (@TeamPichincha) December 13, 2021

«La verdad que me sentí muy bien, la preparación se la hizo de forma silenciosa», en una etapa de ascenso que «fue muy fuerte, por lo que no esperé otra (ocasión) para atacar y venirme en solitario hasta la meta, sin pensar dos veces en que tenía que ganar», expresó Haro.

La séptima etapa se correrá entre Tulcán y Cayambe

El liderato de las metas volantes volvió a manos de Leonidas Esteban Novoa, del equipo Best PC; y para completar la jornada de sorpresas, Anderson Irua, del Saitel, se apoderó del primer puesto de la categoría Sub’23, que estuvo desde el comienzo en manos de Montenegro.

«Esta era una ilusión por la que venía trabajando todo el año, llegué a la Vuelta con esa ilusión, pero en las primera etapas como que se me perdió, porque Lenín Montenegro estaba muy fuerte; pensé que ya no iba a poder pelear esa clasificación, pero gracias a Dios lo he logrado», señaló Irua.

Diego Montalvo, del equipo Saitel, recibió la camiseta de la combatibilidad.

La séptima etapa de la XXXVIII Vuelta al Ecuador se disputará este martes entre las localidades de Tulcán y Cayambe, con un recorrido de 185 kilómetros.

Mire también

Revisa las noticias más destacadas en nuestro noticiero #24Horas https://t.co/JzM7B5Ax2z — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 13, 2021

EFE