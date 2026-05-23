¡EN VIVO! Orense vs. Universidad Católica en la cancha de Teleamazonas
Orense recibe a Universidad Católica por la Fecha 15 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Transmisión en Teleamazonas
Jugadores de Orense en partido de la LigaPro
Orense
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Actualizado:
23 may 2026 - 16:33
Orense y Universidad Católica se enfrentan en el estadio 9 de Mayo de Machala, la tarde este sábado 23 de mayo de 2026, por la Fecha 15 de la LigaPro.
El equipo machaleño tiene la obligación de ganar para acercarse a los primeros lugares de la tabla en el que se encuentra el Trencito Azul con 23 puntos, frente a los 17 de Orense.
El encuentro es transmitido en señal abierta por Teleamazonas y Teleamazonas.com
Siga el minuto a minuto
23/05/2026
18:11
Gooool del Trencito Azul
75' El 'Tigre' Palacios anota el segundo tanto para U. Católica con un derechazo desde el punto penal. El marcador se pone 1-2.
23/05/2026
18:10
Penal para Universidad Católica
73' Una falta en el área sobre Byron Palacios es sancionada con penal a favor de la 'Chatoleí'.
23/05/2026
18:05
Ninguno cede
Se juegan 18 minutos de la parte complementaria, Orense y Universidad Católica buscan el gol de la victoria pero ninguno lo consigue.
23/05/2026
17:52
Empieza el segundo tiempo
Arranca la parte complementaria en el estadio 9 de Mayo, en Machala.
23/05/2026
17:24
Fin del primer tiempo
Culmina el primer tiempo en el estadio 9 de Mayo. Orense y Universidad Católica empatan 1-1.
23/05/2026
17:17
Minutos de adición
45' Culminan los 45 minutos reglamentarios pero se añaden siete minutos.
23/05/2026
17:14
Expulsión para asistente técnico de U. Católica
42' El juez central muestra la tarjeta roja a un asistente técnico de Universidad Católica por reclamos.
23/05/2026
17:11
Tarjeta roja para Eddy Mejía
39' El autor del primer gol de Universidad Catolíca, Eddy Mejía, es expulsado del campo de juego por un codazo sobre Erick Zambrano de Orense. La 'Chatoleí' se queda con 10 jugadores.
23/05/2026
17:02
Gooool de Orense
31' Orense buscó y lo logró. Bryan Viñán pone el 1-1 del encuentro. Su ubicación le permitió rematar de izquierda para anotar el tanto.
23/05/2026
17:00
Orense busca el descuento
Los dirigidos por Hernán Torres buscan el tanto del empate, primero con una llegada de Ángel Mena y luego desde un tiro de esquina pero el esférico se pierde fuera de la cancha.
23/05/2026
16:52
Gooool de la 'Chatoleí'
A los 20 minutos del primer tiempo Universidad Católica se pone en ventaja con gol de Eddy Mejía. Una definición de zurda pone el 0-1 en Machala.
23/05/2026
16:45
Anulan gol a Universidad Católica
13' Universidad Católica llega al área de Orense, pero el juez central anula el gol por posición adelantada.
ALINEACIONES:
Así forman Orense:
Así forma Universidad Católica:
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