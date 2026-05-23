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¡EN VIVO! Orense vs. Universidad Católica en la cancha de Teleamazonas

Orense recibe a Universidad Católica por la Fecha 15 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Transmisión en Teleamazonas

Jugadores de Orense en partido de la LigaPro

Orense

Autor

Teleamazonas.com

Actualizado:

23 may 2026 - 16:33

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Orense y Universidad Católica se enfrentan en el estadio 9 de Mayo de Machala, la tarde este sábado 23 de mayo de 2026, por la Fecha 15 de la LigaPro

El equipo machaleño tiene la obligación de ganar para acercarse a los primeros lugares de la tabla en el que se encuentra el Trencito Azul con 23 puntos, frente a los 17 de Orense. 

El encuentro es transmitido en señal abierta por Teleamazonas y Teleamazonas.com 

Siga el minuto a minuto

  • 23/05/2026

    18:11

    Gooool del Trencito Azul

    75' El 'Tigre' Palacios anota el segundo tanto para U. Católica con un derechazo desde el punto penal. El marcador se pone 1-2.

  • 23/05/2026

    18:10

    Penal para Universidad Católica

    73' Una falta en el área sobre Byron Palacios es sancionada con penal a favor de la 'Chatoleí'.

  • 23/05/2026

    18:05

    Ninguno cede

    Se juegan 18 minutos de la parte complementaria, Orense y Universidad Católica buscan el gol de la victoria pero ninguno lo consigue. 

  • 23/05/2026

    17:52

    Empieza el segundo tiempo

    Arranca la parte complementaria en el estadio 9 de Mayo, en Machala.

  • 23/05/2026

    17:24

    Fin del primer tiempo

    Culmina el primer tiempo en el estadio 9 de Mayo. Orense y Universidad Católica empatan 1-1. 

  • 23/05/2026

    17:17

    Minutos de adición

    45' Culminan los 45 minutos reglamentarios pero se añaden siete minutos.  

  • 23/05/2026

    17:14

    Expulsión para asistente técnico de U. Católica

    42' El juez central muestra la tarjeta roja a un asistente técnico de Universidad Católica por reclamos. 

  • 23/05/2026

    17:11

    Tarjeta roja para Eddy Mejía 

    39' El autor del primer gol de Universidad Catolíca, Eddy Mejía, es expulsado del campo de juego por un codazo sobre Erick Zambrano de Orense. La 'Chatoleí' se queda con 10 jugadores. 

  • 23/05/2026

    17:02

    Gooool de Orense 

    31' Orense buscó y lo logró. Bryan Viñán pone el 1-1 del encuentro. Su ubicación le permitió rematar de izquierda para anotar el tanto. 

  • 23/05/2026

    17:00

    Orense busca el descuento

    Los dirigidos por Hernán Torres buscan el tanto del empate, primero con una llegada de Ángel Mena y luego desde un tiro de esquina pero el esférico se pierde fuera de la cancha. 

  • 23/05/2026

    16:52

    Gooool de la 'Chatoleí'

    A los 20 minutos del primer tiempo Universidad Católica se pone en ventaja con gol de Eddy Mejía. Una definición de zurda pone el 0-1 en Machala. 

  • 23/05/2026

    16:45

    Anulan gol a Universidad Católica 

    13' Universidad Católica llega al área de Orense, pero el juez central anula el gol por posición adelantada. 

ALINEACIONES: 

Así forman Orense: 

Así forma Universidad Católica: 

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