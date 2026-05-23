¡EN VIVO! Orense vs. Universidad Católica en la cancha de Teleamazonas

Jugadores de Orense en partido de la LigaPro

Orense y Universidad Católica se enfrentan en el estadio 9 de Mayo de Machala, la tarde este sábado 23 de mayo de 2026, por la Fecha 15 de la LigaPro.

El equipo machaleño tiene la obligación de ganar para acercarse a los primeros lugares de la tabla en el que se encuentra el Trencito Azul con 23 puntos, frente a los 17 de Orense.

El encuentro es transmitido en señal abierta por Teleamazonas y Teleamazonas.com

Siga el minuto a minuto

Gooool del Trencito Azul 75' El 'Tigre' Palacios anota el segundo tanto para U. Católica con un derechazo desde el punto penal. El marcador se pone 1-2.

Penal para Universidad Católica 73' Una falta en el área sobre Byron Palacios es sancionada con penal a favor de la 'Chatoleí'.

Ninguno cede Se juegan 18 minutos de la parte complementaria, Orense y Universidad Católica buscan el gol de la victoria pero ninguno lo consigue.

Empieza el segundo tiempo Arranca la parte complementaria en el estadio 9 de Mayo, en Machala.

Fin del primer tiempo Culmina el primer tiempo en el estadio 9 de Mayo. Orense y Universidad Católica empatan 1-1.

Minutos de adición 45' Culminan los 45 minutos reglamentarios pero se añaden siete minutos.

Expulsión para asistente técnico de U. Católica 42' El juez central muestra la tarjeta roja a un asistente técnico de Universidad Católica por reclamos.

Tarjeta roja para Eddy Mejía 39' El autor del primer gol de Universidad Catolíca, Eddy Mejía, es expulsado del campo de juego por un codazo sobre Erick Zambrano de Orense. La 'Chatoleí' se queda con 10 jugadores.

Gooool de Orense 31' Orense buscó y lo logró. Bryan Viñán pone el 1-1 del encuentro. Su ubicación le permitió rematar de izquierda para anotar el tanto.

Orense busca el descuento Los dirigidos por Hernán Torres buscan el tanto del empate, primero con una llegada de Ángel Mena y luego desde un tiro de esquina pero el esférico se pierde fuera de la cancha.

Gooool de la 'Chatoleí' A los 20 minutos del primer tiempo Universidad Católica se pone en ventaja con gol de Eddy Mejía. Una definición de zurda pone el 0-1 en Machala.

Anulan gol a Universidad Católica 13' Universidad Católica llega al área de Orense, pero el juez central anula el gol por posición adelantada.

ALINEACIONES:

Así forman Orense:

Así forma Universidad Católica: