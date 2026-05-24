Piero Hincapié recibió la medalla de campeón con el Arsenal y tocó el trofeo de la Premier

Piero Hincapié junto al trofeo de la Premier.

Piero Hincapié hizo historia este domingo 24 de mayo de 2026 al recibir su medalla de campeón y levantar el trofeo de la Premier League con el Arsenal.

La ceremonia oficial de premiación tuvo lugar tras la última jornada del torneo inglés

La consagración de los 'Gunners' se había asegurado días antes, rompiendo una mala racha de 22 años sin títulos de liga.

El festejo en cancha se selló luego de vencer 2-1 al Crystal Palace.

El zaguero esmeraldeño festejó en todo momento llevando la bandera de Ecuador sobre sus hombros.

Hincapié se convirtió en el segundo futbolista de Ecuador en conquistar el torneo de primera división de Inglaterra, siguiendo los pasos de Antonio Valencia con el Manchester United.