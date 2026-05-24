Emelec vence 2-0 a Macará por la fecha 15 de la LigaPro y suma tres puntos clave en la tabla

En el estadio George Capwell, Emelec se enfrenta a Macará de Ambato, por la fecha #15 de la LigaEcuabet.Fotos:César Muñoz/API

En un encuentro de alta tensión por la Fecha 15 de la LigaPro, el estadio George Capwell se alista para un choque crucial donde el Club Sport Emelec busca sacudirse de la irregularidad y hacer respetar su localía frente a un aguerrido Macará de Ambato. El partido será transmitido por Teleamazonas.

Con ambas escuadras necesitadas de puntos para escalar en la tabla de posiciones tras arrastrar tropiezos en las jornadas previas el Bombillo" viene de un amargo empate sin goles ante Manta, mientras que los "Celestes" buscan recuperarse de una dura goleada sufrida ante Independiente del Valle, el partido promete ser una batalla táctica de pronóstico reservado