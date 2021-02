0 0

Tiempo de lectura: 3 Minutos, 8 Segundos

La importancia de los peces de agua dulce está siendo infravalorada y miles de especies van rumbo a la extinción, afirmó el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

80 especies ya se declararon extinguidas, 16 solo en 2020, de acuerdo a un informe realizado por 16 organizaciones mundiales de conservación de la naturaleza.

«Los peces de agua dulce representan el 51% de todas las especies de peces y un cuarto de todos los vertebrados de la Tierra. Pese a su importancia, han sido ignorados por décadas», informó la ONG en un boletín.

El documento «Peces olvidados en el mundo» detalla la gran variedad de peces de agua dulce. De acuerdo a los hallazgos más recientes, hay un total de 18.075 especies.

Esto es más de la mitad de todas las especies de peces del planeta y una cuarta parte de todos los vertebrados de la Tierra.

«Esta riqueza es esencial para la salud de los ríos, lagos y humedales y apoya a las sociedades y economías de todo el orbe», aseguró la organización.

Además, la pesca de agua dulce es la principal fuente de proteína para 200 millones de personas en Asia, África y América del sur. También da empleo y subsistencia a más de 60 millones de personas, indicaron.

Crisis en la naturaleza

“En ninguna parte, la crisis mundial de la naturaleza es más grave que en nuestros ríos, lagos y humedales. Y el indicador más claro del daño que estamos haciendo es la rápida disminución de las poblaciones de peces de agua dulce. Son la versión acuática del canario en la mina de carbón, y debe servirnos de advertencia», afirmó Stuart Orr, líder global de Agua Dulce de WWF.

Además, «Peces olvidados en el mundo» relata la «devastadora combinación» de amenazas para los ecosistemas acuáticos como la destrucción de hábitats, la contaminación por uso urbano o la existencia de presas hidroeléctricas.

El informe también reporta que la sobrepesca y las prácticas pesqueras destructivas, además de los impactos del cambio climático.

Revela los delitos contra la fauna silvestres que representan una gran amenaza para la viabilidad de la vida acuática de agua dulce.

Hay esperanza

Por último, el comunicado de WWF destaca que 2021 ofrece una esperanza «de que el mundo pueda cambiar el rumbo y empezar a revertir décadas de declive».

Consideraron que el mundo debe aprovechar la oportunidad de un acuerdo en la Conferencia de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) en Kunming, China, que tendrá lugar en mayo.

El informe fue elaborador por Alliance for Freshwater Life, Alliance for Inland Fisheries, Conservación Internacional, Fundación para la Conservación de la Pesca, Freshwaters Illustrated, Global Wildlife Conservation, InFish, UICN, SSC FFSG, Mahseer Trust, Shoal, Synchronicity Earth, The Nature Conservancy, World Fish Migration Foundation, WWF y Sociedad Zoológica de Londres. EFE