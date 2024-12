Yaimar Medina y Daniel de la Cruz en el top 5 de mejores laterales Sub 21 del mundo. El Observatorio del Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) divulgó el listado de los mejores laterales o extremos sub 21 del mundo. Dos ecuatorianos aparecen en el top 5.

Medina consta en el tercer lugar de los laterales o extremos izquierdos menores de 21 años. El futbolista de Independiente del Valle fue calificada por el Observatorio con un puntaje de 78.5. El primer lugar en el escalafón pertenece a Malick Diouf, del Slavia Praga con 81.2.

El segundo lugar del escalafón de los laterales y extremos zurdos le pertenece a Julio Soler, del Lanús de Argentina, con una puntuación de 79.8.

Medina, de 19 años, tuvo un año espectacular con Independiente del Valle. El futbolista fue invitado en tres de las convocatorias del técnico Sebastián Beccacece e incluso ya debutó con la Tri mayor, en el partido ante Brasil como visitante en eliminatorias.

Daniel de la Cruz de Liga de Quito aparece en el cuarto lugar de los defensores por derecha. El jugador estuvo a punto de ser cedido a Deportivo Quito, a inicios de temporada. Sin embargo, se quedó en la ‘U’ para pelear el puesto y ahora consta en el escalafón de los mejores prospectos juveniles del mundo.

