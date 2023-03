Yaku Pérez: El presidente Lasso está secuestrado por el correísmo

“El juicio político nació muerto, lo que no nace bien no termina bien. No puede ser posible que haya error tras error, es como que lo hacen a propósito”. Así lo sostuvo el excandidato presidencial, Yaku Pérez, este viernes 24 de marzo de 2023, en las entrevistas del noticiero 24 Horas de Teleamazonas.

El defensor del agua se refirió a la situación política actual del país en relación al juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y la poca credibilidad por parte de las organizaciones sociales con el Primer Mandatario.

Pérez aseguró que “es un chantaje del correísmo, porque lo único que les interesa es la impunidad; que vuelva Correa y sus 40 ministros queden en libertad, que se perdone sus actos de corrupción y venga por más latrocinio (fraude)”. Por esta razón, considera que el presidente Lasso está secuestrado por el expresidente Correa.

Pérez sostuvo que hubo un acuerdo del fraude de las elecciones presidenciales de 2021 para permitir que Lasso entre a la segunda vuelta. “Eso es obra y gracia del correísmo”. Asimismo, dijo que el repudio de los ecuatorianos al correísmo es tal, que un banquero terminó ganándoles.

Lea también:

El excandidato presidencial señaló que para evitar este “secuestro”, el Presidente debió llamar a un acuerdo nacional con todos los sectores sociales del país para trabajar en temas de interés que agobian a la ciudadanía como la inseguridad o la corrupción.

Agregó que el presidente Lasso perdió la confianza de los grupos sociales. “En el tiempo de la Grecia clásica se le conocía como la caquistocracia (gobierno de ineptos)”. Además sostuvo que el diálogo es fundamental para contrarrestar estos problemas nacionales; “si yo me comprometo con algo debo cumplir”.

Así, Pérez hizo referencia a que existe poco compromiso del Presidente con el movimiento indígena. “Si se comprometió con 228 puntos del acuerdo y no cumple, obviamente que cualquiera va a sentirse engañado”.

Finalmente, Yaku Pérez considera que la mejor opción para que el presidente Lasso se retire de su mandato de manera digna es con la muerte cruzada. “El juicio político no va, Lasso va a quedarse, va a seguir secuestrado por el correismo”, concluyó.