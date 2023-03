Los asambleístas indicaron que se encuentran puliendo la solicitud de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. Esperan presentar el documento la tarde de este jueves 16 de marzo del 2023.

Los bloques de UNES y el Partido Social Cristiano basarán esta solicitud en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución, es decir, que pedirán el enjuiciamiento por «delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito».

No obstante, antes de que se haga público, este documento se habría filtrado entre los asambleístas. Mauricio Ruiz, de Pachakutik, lo calificó como un «mamotreto» y aseguró que no pasará el filtro de la Corte Constitucional. De igual forma, Juan Fernando Flores, de CREO, considera que no existe causal.

Con 104 votos, el Pleno Legislativo aprobó, el sábado 4 de marzo, el informe de la Comisión del caso Encuentro. Luego de ello, en la Asamblea inició la elaboración de la solicitud de juicio político contra el Presidente, que deberá contar con 46 firmas.

Mientras tanto la información de la Superintendencia de Compañías sigue generando debate y los legisladores señalados han negado las acusaciones. Además, el oficialismo cree que estos hechos debieron investigarse dentro de la Asamblea Nacional.

El documento de la bitácora presidencial también es parte de la desclasificación de la información. Por estos datos, los asambleístas Ricardo Vanegas y Fernando Villavicencio iniciarán una investigación.

