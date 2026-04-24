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Internacional

Cuba insiste en que no aceptará “paz mediante la fuerza” de Estados Unidos

Autoridades cubanas aseguraron que defenderán su independencia. 

Miembros de la comunidad cubana se manifiestan en la capital de la isla.

EFE

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

24 abr 2026 - 21:38

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El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, insistió en que la isla no aceptará la "paz mediante la fuerza imperialista" de Estados Unidos (EE.UU.) y defendió las vías diplomáticas para "la cooperación y el arreglo pacífico de controversias".

"Jamás aceptaremos amenazas y defenderemos nuestra independencia y orden constitucional", declaró al conmemorar el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz.

Díaz-Canel reconoció contacto con Estados Unidos

Rodríguez puntualizó, que, en un "contexto global cada vez más agresivo", Cuba reitera el compromiso con el "multilateralismo, la diplomacia, el diálogo y la paz, basado en el derecho internacional".

Denunció, asimismo, que EE.UU. "aplica doctrinas de dominación que amenazan constantemente la paz, la estabilidad y la seguridad internacionales".

El 13 de marzo pasado el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció contactos entre la isla y EE.UU., semanas después de que el mandatario Donald Trump declarara que ambos países estaban negociando.

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