Yaku Pérez y Nory Pinela aceptan precandidaturas en el CNE

La mañana de este 12 de junio de 2023, Yaku Pérez y Nory Pinela aceptaron de forma oficial su precandidatura como binomio presidencial en las elecciones del próximo 20 de agosto. Lo hicieron en el Consejo Nacional Electoral (CNE) en un evento que contó con la presencia de la presidenta del ente, Diana Atamaint.

El binomio de Yaku Pérez y Nory Pinela es respaldado por la alianza Claro Que Se Puede. La conforman el Partido Unidad Popular (lista 2), el Partido Socialista Ecuatoriano (lista 17) y el movimiento Democracia Sí (lista 20).

El movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik anunció que también apoya la candidatura de Pérez. Sin embargo, no forma parte de la alianza. El CNE no habría permitido su integración porque no realizaron los respectivos procesos de democracia interna dentro de los plazos establecidos.

AHORA 🔵 | Acorde al calendario de las #EleccionesAnticipadas2023Ec, nuestra presidenta, @DianaAtamaint, recibe al binomio presidencial de la Alianza #ClaroQueSePuede (listas 2-17-20) para la aceptación de la precandidatura ante el #CNE. Integrado por @yakuperezg y @norypinela.📋 pic.twitter.com/iYd4xiCRYm — cnegobec (@cnegobec) June 12, 2023

Esta es la segunda vez que Yaku Pérez busca llegar a la Presidencia del Ecuador. En las elecciones de 2021 fue el candidato del movimiento Pachakutik y alcanzó el tercer lugar en la primera vuelta. Pérez aseguró que en esa oportunidad hubo fraude electoral y que le robaron votos. Sin embargo, el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) rechazaron sus intentos por pasar a la segunda vuelta.

El binomio conformado por Yaku Pérez y Nory Pinela, una académica de amplia experiencia, es el quinto en aceptar su precandidatura de manera oficial. Se prevé que en las próximas horas, el binomio conformado por Fernando Villavicencio y Andrea González inscriban su candidatura.

