Yatra, la voz del pop latino

Con su voz que enamora y su disposición a probar nuevos ritmos y sonidos, Sebastián Yatra se ha convertido en la voz del pop en Latinoamérica.

Sebastián Yatra ha conquistado el mundo de la música pop gracias a que no tiene miedo de explorar los ritmos, los sonidos y los estilos de Latinoamérica y el mundo. “Experimento cualquier tipo de música, que me haga vibrar que me haga sentir”, dijo en una entrevista con la revista Seventeen. “Me siento tan bien viajando por diferentes géneros, tranquilo”.

Desde los comienzos de su carrera, cuando el tema El psicólogo lo puso en el mapa, se ha dedicado a saltar de género en género, convirtiéndose desde una de las voces más románticas y encantadoras del pop latino, hasta ser una de las personalidades más seductoras de la música en español.

Es por eso que este artista colombiano puede saltar con tanta facilidad de un pop bastante animado como TBT a los ritmos cautivadores de Ya no tiene novio ; desde ese hit tropical que es la nueva versión de Chica ideal junto a Guaynaa, hasta el tema rompecorazones que combina la balada y lo urbano que es Pareja del año .

Yatra, rey del pop latino

Para celebrar su versatilidad y su encanto, para deleitarnos con los grandes temas que nos ha dado Sebastián Yatra a lo largo de todos estos años, hemos creado una playlist que reúne lo mejor de este artista colombiano. Aquí están sus primeros éxitos, sus grandes sencillos y sus más recientes lanzamientos, como la canción No llores más, junto a Simone & Simaria; una interpretación que no solo mezcla ritmos como el sertanejo, el reggaetón y la música africana, sino también los idiomas español y portugués.

“¡Escribir y grabar una canción con mis dos amigas Simone y Simaria fue un verdadero honor!”, dijo Yatra. “Tenía el sueño de encontrar una canción en portugués que me emocionara y ‘No Llores Más’ une diferentes géneros musicales, en portugués y español, y se convierte en un viaje de emociones”.

¿Qué espera para escuchar esta selección musical, con lo mejor que tiene por ofrecer el rey del pop de América Latina?

Escuche esta playlist en:

Sobre nuestras playlists…

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: estudio, meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí.