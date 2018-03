PAOK de Salónica y el AEK de Atenas jugaban una fecha más de la Liga Griega de Fútbol, pero todo terminó tan mal que incluso se suspendió de manera indefinida el torneo.

¿Qué Pasó? Pues el presidente del PAOK, Ivan Savvidis, ingresó al campo de juego en medio partido portando un arma en su cinturón.

Según RT, “El árbitro marcó como fuera de juego un gol del PAOK sobre el minuto 90 del partido, que habría situado al club en el liderato del campeonato. Esto causó un gran descontento en la afición local y la posterior irrupción de Savvidis al campo de juego junto con sus guardaespaldas”.

Savvidis increpó al árbitro del partido con el arma en su cinturón, nunca la desenfundó, pero el el viceministro de Cultura y Deportes, Giorgos Vassiliadis, dijo que el reglamento lo deberán aplicar a todos por igual y que este es un esfuerzo por mantener un “fútbol transparente y mejor”.

Meanwhile in Greece… PAOK president Ivan Savvidis takes to the pitch, armed with a gun, to remonstrate with the ref after his team had a late goal disallowed. pic.twitter.com/Vg8SjtWqY1

— Richard Conway (@richard_conway) 12 de marzo de 2018