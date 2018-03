Un avión con 71 pasajeros a bordo se estrelló este lunes durante su aterrizaje en el aeropuerto de Katmandú (Nepal)

Según los primeros reportes, las autoridades de Nepal hablan de más de al menos 25 fallecidos y otros 15 rescatados. Las cifras de víctimas no son oficiales todavía.

Los heridos rescatados tras el siniestro de un avión de la aerolínea bangladeshí US-Bangla Airlines, ha sido trasladados hasta centros asistenciales.

El secretario conjunto del Ministerio de Turismo, Suresh Acharya, ha indicado que todos los heridos han sido evacuados a hospitales de la localidad, sin dar detalles acerca de la gravedad de su estado.

El portavoz del Aeropuerto Internacional Tribhuvan (TIA), Prem Nath Thakur, ha detallado que el avión se ha salido de la pista durante el aterrizaje y ha colisionado en un campo de fútbol cercano.

El aparato se ha incendiado después del siniestro, según ha recogido el diario nepalí ‘Kantipur’. Los equipos de rescate del aeropuerto y el Ejército trabajan en la zona.

BREAKING NEWS: Passenger jet crashes during landing at Kathmandu airport. We’re live from the scene https://t.co/193jwlgVxb pic.twitter.com/MnOeEIUKZu

— Daily Mail Online (@MailOnline) 12 de marzo de 2018