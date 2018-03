Los colombianos se alistaban con entusiasmo para vivir el famoso festival Lollapalooza.

Sin embargo, este viernes se conoció que la música no sonará en el parque Simón Bolívar de Bogotá.

Cancelación tras cancelación.

En un comunicado publicado en su portal web oficial, los organizadores indicaron que el festival no se llevará a cabo debido a la cancelación del artista principal del evento.

El Lollapalooza Colombia se iba a realizar en octubre de 2016 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

Otros festivales similares que tiene Colombia son Estéreo Picnic, Nem Catacoa, Sónar, Hermoso Ruido o Rock al Parque

Por otra parte, el Lollapalooza Chicago, el original, que empieza el 31 de julio y va hasta el 2 de agosto (viernes, sábado y domingo), espera recibir a 300.000 asistentes en el Grant Park, para ver a 140 artistas, encabezados por Metallica, Paul McCartney, Florence + The Machine, Sam Smith, Alabama Shakes, The Weekend, Alesso, Tame Impala, Gary Clark Jr., FKA Twigs, Hot Chip y The War on Drugs, entre otros.

Lollapalooza comenzó en 1991, como una ocurrencia del cantante de rock Perry Farrell, voz líder de la banda Jane’s Addiction, para llevar a la agrupación de gira en pleno furor del rock alternativo, aunque luego cobró forma de festival y se realizó anualmente hasta 1997. Luego, en 2003, fue reactivado, estableció su epicentro en Chicago y se expandió a Austin, Texas.