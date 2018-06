emergencia

Una explosión ha causado alerta y obligado a evacuar la terminal de autobusea en Manhattan.

Según el departamento de bomberos de Nueva York, se está investigando una explosión que ha tenido lugar entre la Octava Avenida y la Calle 42.

En esta intersección se encuentra una de las estaciones de buses más transitadas de la ciudad.

Según la CBS, que cita fuentes judiciales, al menos una persona ha sido detenida y habría además un herido.

La cuenta oficial de la policía de Nueva York en Twitter, ha informado que las líneas A, C y E de trenes están siendo evacuadas.

Se desconoce el origen de la explosión. Organismos de socorro ya se han hecho presentes en el lugar.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC

— NYPD NEWS (@NYPDnews) 11 de diciembre de 2017