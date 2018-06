Estados Unidos

La compañía ha reformado sus estatutos sobre la estancia en sus locales, de tal manera que podrás hacer uso de sus instalaciones sin necesidad de comprar alguna bebida o producto.

Este viernes la compañía ha dispuesto dejar entrar a cualquier persona a sus espacios independientemente si hacen o no una compra.

La medida se dio tras el escándalo que se produjo en uno de sus locales en Filadelfia, el mes pasado.

En este local se arrestó a dos personas de color de piel negra. Ellos estaban esperando a un amigo dentro de un local. Luego de un tiempo, el administrador del local llamó a la Policía, donde enseguida los dos hombres fueron arrestados y víctimas de discriminación.

Una grabación del hecho publicada en Twitter se hizo viral en redes sociales.

@Starbucks The police were called because these men hadn’t ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it’s never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci

— Melissa DePino (@missydepino) 12 de abril de 2018