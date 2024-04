Estados Unidos y la Unión Europea expresaron su condena a la “violación” de la Convención de Viena de 1961, luego de que el gobierno de Ecuador ordenara la incursión a la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glas, la noche del viernes 5 de abril de 2024.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, y el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, emitieron comunicados la noche del sábado 6 de abril.

El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrel Fontelles, hizo un pronunciamiento este domingo 7 de abril, en el cual condenó lo ocurrido en la sede diplomática.

Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden, dijo que EE.UU. “condena cualquier violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Alentamos a nuestros socios de México y Ecuador a resolver sus diferencias de acuerdo con las normas internacionales”.

