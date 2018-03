Andy Murray se convirtió en el héroe de Gran Bretaña al ganar el punto decisivo en la final de Copa Davis.

Murray derrotó a David Goffin, de Bélgica, por 6-3, 7-5 y 6-3, y con esto ganar la final con un marcador de 3-1.

De esta forma, Gran Bretaña logra su décimo título de esta competición.

Este título llega luego de 79 años de sequía.

What a way to win the #DavisCup!!! @andy_murray hits a great lob to clinch the title for Great Britain!! https://t.co/cAmYqyVpMT

— Davis Cup (@DavisCup) November 29, 2015