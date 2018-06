El lunes, el presidente palestino llamó al embajador de Estados Unidos en Israel “hijo de perra” en un furioso discurso en contra de la administración Trump, lo que indica nuevos problemas para una propuesta de paz de los EE. UU.

El presidente Mahmud Abbas también apuntó al grupo militante rival Hamas, acusándolo de estar detrás de un intento de asesinato contra su primer ministro y jefe de seguridad, la semana pasada, y amenazó con tomar represalias.

En un discurso ante funcionarios palestinos, Abbas rechazó de manera preventiva la propuesta de paz de la Casa Blanca, que aún se está desarrollando.

Los funcionarios de EE. UU. aún no se han pronunciado al respecto, pero Abbas ya lo descartó, acusando a la administración Trump de ser injustamente parcial a favor de Israel.

En su discurso, Abbas criticó el reconocimiento estadounidense de Jerusalén como la capital de Israel, el plan estadounidense para trasladar su embajada a la ciudad y el corte de cientos de millones de dólares en ayuda a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.

También condenó los lazos cercanos del embajador David Friedman con el movimiento de colonos de Cisjordania y lo describió como un “hijo de perra”.

“Entonces dijeron: ‘Esperen nuestro plan’. ¿Qué debemos esperar? No lo haremos “, dijo. “Muchos dijeron: ‘¿Por qué no vas a Washington?’ Quieren que vayamos a Washington para firmar. No lo aceptaremos, y no lo dejaremos pasar “, agregó

Friedman respondió a los comentarios en una conferencia sobre antisemitismo en Jerusalén.

La respuesta de Abbas fue “referirse a mí como hijo de un perro. ¿Antisemitismo o discurso político? No es para que yo juzgue. Te dejo todo eso a ti “, dijo Friedman.

En Washington, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Heather Nauert, dijo: “Los comentarios del presidente Abbas fueron escandalosos e inútiles. Instamos a la Autoridad Palestina a concentrar sus esfuerzos en mejorar las vidas del pueblo palestino y avanzar en la causa de la paz “.

Jason D. Greenblatt, un asistente de Trump y representante especial para las negociaciones internacionales también respondió con dureza:

“Ha llegado el momento de que el presidente Abbas elija entre la retórica odiosa y los esfuerzos concretos y prácticos para mejorar la calidad de vida de su pueblo y conducirlos a la paz y la prosperidad”, dijo.

“Estamos comprometidos con el pueblo palestino y con los cambios que deben implementarse para la coexistencia pacífica. Estamos finalizando nuestro plan para la paz y lo mejoraremos cuando las circunstancias sean las adecuadas “.

Hamas tomó el control de Gaza de las fuerzas de Abbas en 2007, y los intentos de reconciliación han fallado repetidamente. Los EE. UU. han estado presionando por el progreso en la reconciliación en el período previo a su propuesta de paz.

Sin embargo, Abbas dijo que estaba furioso por la bomba que atacó al convoy que transportaba a su primer ministro y jefe de seguridad la semana pasada, que no lesionó seriamente a nadie. Abbas dijo que tomaría nuevas medidas punitivas contra Hamas.

“Como presidente del pueblo palestino, he decidido tomar todas las medidas nacionales, legales y financieras”, dijo Abbas, sin dar más detalles. Dijo que su gobierno asumirá la responsabilidad total de Gaza o la abandonará a Hamas, un paso que, en efecto, pondría fin al sueño de un estado palestino en Cisjordania y Gaza.

Abbas ya ha tomado medidas para presionar a Hamas, incluida la reducción de los envíos de electricidad a Gaza y la reducción de los salarios de los ex funcionarios. Esos pasos, junto con un bloqueo israelí-egipcio, han empeorado la prolongada crisis humanitaria de Gaza.

A principios de este mes, los EE. UU. Organizaron una conferencia de “lluvia de ideas” sobre cómo mejorar las condiciones en Gaza. “Después de 10 años, se dieron cuenta de que la situación humanitaria en Gaza es dura”, dijo Abbas burlonamente.

