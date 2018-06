Corría el minuto 69 del partido Liga vs Macará cuando Hernán Barcos volvió a mostrar su genialidad.

El goleador de los albos se puso atrás del balón, cobró el tiro libre y lo mandó directo a las redes con una sutileza tal que el esférico pasó justo debajo de la barrera. El portero nada pudo hacer.

La hinchada blanca festejaba así el segundo gol de la noche y luego del clásico “Yo te daré”, dedicó unas palabras al delantero argentino: “oh, Barcos no se va, no se va, no se va, Barcos no se va”.

Es que son varios días que se ha escuchado de posibles propuestas del fútbol del exterior para hacerse con los servicios del goleador de Liga, quien tiene una cláusula para dejar el club a mitad de año en caso de presentarse la opción.

No obstante, en diálogo con Radio La Red, el delantero de 34 años, afirmó que “Estoy tranquilo, feliz en Liga, que la gente se quede tranquila”.

“Mi esposa está tranquila aquí, en diciembre también tuve varias ofertas; ahora sólo pienso en Liga”, agregó el delantero.

Otro jugador que se pronunció al respecto fue el defensa central, Franklin Guerra, quien afirmó: “Ojalá el capitán se quede y en diciembre podamos dar la vuelta todos juntos”.

Así, Barcos, quien lleva 89 goles con la camiseta blanca, por lo pronto tiene 9 fechas en el campeonato local para seguir deleitando a la hinchada y la hinchada tiene igual número de juegos para convencerlo de quedarse.