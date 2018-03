A pesar de la tendencia de las disqueras de poner el material disponible en la red, la piratería es un tema con el que tienen que lidiar.

Por cada sitio de descargas gratuitas que las autoridades cierran, aparecen, por suerte de quienes defienden el libre acceso a la información, nuevas plataformas de las que se puede descargar el material de manera gratuita.

Hay temas como la producción audiovisual que motiva a los usuarios a descargar ilegalmente el material. Es decir las compañías de cable demoran, por lo general, al menos dos semanas en publicar estrenos de series.

La música es otro tema de la que los usuarios de internet echan mano. El sitio Extra Torrent publicó una lista de 10 archivos musicales que son los más descargados según el sitio en mención.

10.- Los Beatles tienen un lugar especial en todas las plataformas de descarga de música, todo aficionado al rock and roll tiene a los Beatles en su lista de favoritos.

9.- El tema Problem de Ariana Grande es uno de los preferidos de los internautas. La canción fue hecha con colaboración de Iggy Azaela.

8.- Daft Punk con Get Lucky ocupa el octavo lugar de la lista de Extra Torrent con su pegajoso estilo estrenado en el verano del año anterior.

7.- Justin Timberlake se ubica en séptimo lugar con su tema The 20/20 Experience, que según el portal Sabías Un Dato, es “el regreso triunfal del ídolo pop, luego de una larga ausencia en la que JT buscó vida en el cine, obtuvo grandes resultados en ventas”.

6.- No Ceilings de Lil Wayne es la sorpresa de la lista porque el tema estuvo disponible de manera gratuita en línea desde que su autor lo estrenó. Pero tiene como particularidad, la canción se filtró antes del anuncio oficial.

5.- Sigue Rihanna con Unapologetic que es una de las artistas más pirateadas de la música y con esta publicación reventó los sitios por contener uno de sus temas más famosos como Diamonds.

4.- En cuarto lugar de la lista está Beyoncé con 4 Deluxe Edition. Según Sabías Un Dato, “Lo único que sorprende aquí es el hecho de que sea el disco de 2011, 4, y no el monstruo mediático que fue su disco homónimo (Beyoncé), lanzado por sorpresa en 2013”.

3.- Magna Carta Holy Grail de Jay Z entra al podio de la lista y eso que los críticos consideran que este no es el mejor trabajo del artista de Hip Hop en toda su carrera.

2.- La medalla de plata se lleva Maroon 5 con Payphone que siempre logran dejar en las radios y en la cabeza de sus seguidores sus temas como un clavo en una tabla, pero que no incomoda. Según Extra Torrent Payphone es la canción más descargada de su sitio.

1.- Y el oro es para Drake con Nothing Was The Same, que según el portal Sabías Un Dato, “Puede que la canción de Maroon 5 sea la más pirateada, pero el disco más veces descargado de forma ilegal es el disco de 2013 de Drake, quien ha visto su popularidad crecer desde entonces, así que seguramente se mantenga en los próximos conteos”.

Fuente: Sabías Un Dato