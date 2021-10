79 sismos en una sola noche en la isla de La Palma

La isla atlántica española de La Palma, donde el volcán de Cumbre Vieja sigue activo, ha registrado 79 sismos en las primeras horas de este domingo, detectados por el Instituto Geográfico Nacional.

La Palma, en el archipiélago de las Canarias, está sometida a cadenas de temblores, conocidas como «enjambre sísmico», desde días antes de que comenzara la erupción volcánica, el pasado 19 de septiembre.

El de mayor magnitud de la noche pasada, de 4,1, fue localizado a 13 kilómetros de profundidad y sentido en toda la isla de La Palma prácticamente. Mientras que el sismo de mayor magnitud hasta ahora (4,9) se produjo este sábado a 38 kilómetros de profundidad.

Nuevas imágenes de las 15.15 (hora canaria) de la nueva colada que avanza hacía el sur / New footage at 3.15 p.m. (Canarian time) of the new lava flow that advances towards the south #lapalma pic.twitter.com/OOfpuglULd