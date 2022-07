Abucheos a Piqué y gritos de apoyo a Shakira durante el partido del FC Barcelona en Las Vegas

Gerard Piqué jugó con una gran presión el clásico pretemporada que se disputó en Las Vegas. El central español tuvo que sobrellevar los abucheos y gritos de respaldo a Shakira durante el partido.

Con un espectacular gol de su nuevo extremo brasileño Raphinha, el FC Barcelona se imponía 1-0 al Real Madrid, cuando en el minuto 62, Piqué ingresó al campo de juego y vivió uno de los momentos más incomodos de sus carrera deportiva.

En medio de una ola de abucheos y gritos de «Shakira, Shakira», recordando lo ocurrido con la cantante colombiana, el futbolista tuvo que desempeñarse durante todo el encuentro. Cada vez que el central del Barça tocaba la pelota, un abucheo abrumador acompañado de fuertes pitos inundaba el Allegiant Stadium.

Sin duda, la separación con la cantante colombiana Shakira no pasó desapercibida, pues los asistentes no lo dejaron en paz. Los videos de los incómodos momentos se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El público no perdona los cachos de Piqué a Shakira



Gerard Piqué tocaba el balón y era abucheado por todo el público que asistió a estadio en Las Vegas para ver el partido entre Barcelona FC y Real Madrid



"Shakira, Shakira, Shakira", gritaban en apoyo a la cantante colombiana pic.twitter.com/AsMv19skVE — Gabriel Ramos (@periodistagabo) July 24, 2022

CERO PRESIÓN PARA PIQUÉ

Esta situación de Piqué fue comentada en rueda de prensa por su compañero Jordi Alba. «No sé a qué se deben esos pitos. Los hemos escuchado. No creo que a él le preocupe mucho. Ya le conocemos. Es de admirar. Cero presión. Creo que le motiva que le piten. Llevamos tiempo así. No creo que le quite el sueño. Lo que ha pasado hoy no le va a cambiar nada», señaló.

En varias ocasiones, Piqué ha señalado que no le afecta estas situaciones y por el contrario lo motivan a mejorar en el partido.

Finalmente, estos abucheos no afectaron ni a PIqué y mucho menos al equipo azulgrana, que se impuso con un espectacular gol de Raphinha al Real Madrid en un vibrante amistoso; en el que debutaron varios fichajes como el polaco Robert Lewandowski.