El danés Jonas Vingegaard conquista su primer Tour de Francia

El danés Jonas Vingegaard (Jumbo) conquistó por primera vez el Tour de Francia, este domingo en los Campos Elíseos de París, donde tuvo lugar el final de la 109ª edición de la mítica carrera. El belga Jasper Philipsen (Alpecin) se impuso al esprint en la 21ª y última etapa.

El ciclista del Alpecin fue el más rápido de una llegada masiva, en la que superó al holandés Dylan Groenewegen y al noruego Alexander Kristoff para conseguir su segundo triunfo en esta edición del Tour de Francia, en la que también se apuntó la decimoquinta etapa.

🏆🇧🇪 @JasperPhilipsen wins on the Champs-Élysées! 🏆🇧🇪 @JasperPhilipsen s’impose sur les Champs-Élysées ! #TDF2022 pic.twitter.com/TmGYqsyYcX

La tradicional jornada de los Campos Elíseos sirvió de paseo para el ganador del Tour de Francia, Vingegaard, de 25 años, que se impuso frente al esloveno Tadej Pogacar, que intentó un último ataque en el circuito urbano, y al británico Geraint Thomas.

💛 @JumboVismaRoad finish the Tour with 3 jerseys and 6 stage wins 💚



💛 @JumboVismaRoad termine le Tour avec 3 maillots distinctifs et 6 victoires d'étape 💚#TDF2022 pic.twitter.com/IVd3ipC6Ag