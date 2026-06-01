FBI alerta por estafas con falsa venta de entradas en línea para el Mundial 2026
El FBI emitió una advertencia sobre páginas web falsas que se hacen pasar por la FIFA para robar identidad de los usuarios.
El FBI alerta de sitios que fingen ser la FIFA para estafar a usuarios.
ESPN
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Actualizado:
01 jun 2026 - 21:01
El FBI advirtió sobre páginas web falsas que simulan ser de la FIFA y buscan estafar y robar la identidad de los usuarios.
Estas páginas estarían estafando a los usuarios con la compra de supuestos boletos, a pocos días de que arranque el Mundial 2026.
Los sitios web detectados imitan al oficial de la FIFA y hacen cambios ligeros en su nombre o en la extensión al final de la dirección.
En estos sitios se ofrecen entradas, mercancía temática y paquetes de hospedaje para el torneo que empezará el 11 de junio de 2026.
Los sitios sobre los que alerta el FBI son:
- fifa.cab
- fifa.pink
- fifa.city
- fifa.org
- fifa-online.com
- fifa.cam
- fifa-hiring.com
- fifahiring.com
- fifa-ticket.live
- fifa.help
- worldcup26ticket.com
Recomendaciones del FBI
Ante la alerta de estafas, el FBI recomendó a los aficionados a visitar solo el sitio oficial www.fifa.com.
Además, añadió evitar entregar información personal o hacer pagos en páginas sospechosas.
También es recomendable evitar acceder a sitios web desde el motor de búsqueda, ya que podría direccionar al usuario a un sitio patrocinado pero que no corresponde al oficial.
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