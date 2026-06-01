FBI alerta por estafas con falsa venta de entradas en línea para el Mundial 2026

El FBI alerta de sitios que fingen ser la FIFA para estafar a usuarios.

El FBI advirtió sobre páginas web falsas que simulan ser de la FIFA y buscan estafar y robar la identidad de los usuarios.

Estas páginas estarían estafando a los usuarios con la compra de supuestos boletos, a pocos días de que arranque el Mundial 2026.

Los sitios web detectados imitan al oficial de la FIFA y hacen cambios ligeros en su nombre o en la extensión al final de la dirección.

En estos sitios se ofrecen entradas, mercancía temática y paquetes de hospedaje para el torneo que empezará el 11 de junio de 2026.

Los sitios sobre los que alerta el FBI son:

fifa.cab

fifa.pink

fifa.city

fifa.org

fifa-online.com

fifa.cam

fifa-hiring.com

fifahiring.com

fifa-ticket.live

fifa.help

worldcup26ticket.com

Recomendaciones del FBI

Ante la alerta de estafas, el FBI recomendó a los aficionados a visitar solo el sitio oficial www.fifa.com.

Además, añadió evitar entregar información personal o hacer pagos en páginas sospechosas.

También es recomendable evitar acceder a sitios web desde el motor de búsqueda, ya que podría direccionar al usuario a un sitio patrocinado pero que no corresponde al oficial.