IESS busca recuperar USD 178 millones mediante nuevos acuerdos de pago

Los acuerdos de pago del empleador con el IESS tienen beneficios para los trabajadores.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó que, entre enero y mayo de 2026, se han suscrito 6 673 Acuerdos de Pago Parcial (APP) con empleadores a escala nacional.

La entidad proyecta que estos convenios permitirán recuperar alrededor de 178 millones de dólares durante este año.

Según el IESS, los recursos obtenidos mediante estos acuerdos contribuirán al financiamiento de prestaciones como atención médica, pensiones y otros servicios dirigidos a afiliados y beneficiarios del sistema de seguridad social.

¿Qué son los Acuerdos de Pago Parcial?

Los Acuerdos de Pago Parcial son mecanismos que permiten a los empleadores que mantienen obligaciones pendientes con el IESS ponerse al día mediante planes de pago flexibles.

Dependiendo del monto adeudado, los plazos pueden extenderse entre dos y 72 meses.

Uno de los aspectos destacados por la entidad es que los trabajadores también se benefician cuando sus empleadores suscriben estos acuerdos.

Con el pago de la primera cuota se pueden reactivar los servicios de salud y restablecer la cobertura de las prestaciones que brinda el seguro social.

La normativa del IESS también contempla que los acuerdos de pago permiten mantener vigentes ciertas prestaciones para los afiliados mientras se cumple con el cronograma establecido.

¿Cómo acceder a un Acuerdo de Pago Parcial?

Los empleadores pueden solicitar un Acuerdo de Pago Parcial de forma presencial en las oficinas del IESS o mediante los servicios en línea disponibles en la página web oficial.

El trámite permite simular plazos de pago y gestionar la documentación necesaria de manera digital.