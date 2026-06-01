Marilyn Monroe cumple 100 años y Hollywood lo celebra por todo lo alto

Miles de personas homenajearon a Marilyn Monroe por su cumpleaños número 100.

La rubia explosiva del cine Marilyn Monroe cumplió un siglo este 1 de junio de 2026 y el Hollywood que la inmortalizó lo festeja con rosas, proyecciones de sus películas y hasta un pastel.

Los fans de la actriz le cantaron "Feliz cumpleaños" en el histórico Teatro Chino, un símbolo de la edad de oro del cine estadounidense y un popular destino turístico.

Cien rosas y un pastel fueron dispuestos en el lugar, donde las huellas de Monroe están inmortalizadas junto a las de Jane Russell, su compañera de reparto en "Los caballeros las prefieren rubias" (1953).

"Aquí fue donde su sueño se volvió realidad", dijo a AFP Lacy Noel, guía turístico del Teatro Chino.

Los homenajes comenzaron el domingo

Noel comentó que Monroe visitaba de niña el famoso patio que guarda el recuerdo de estrellas como Joan Crawford y Shirley Temple para poner sus manos e "imaginar que podría ser ella algún día".

"Su carrera y su vida son una prueba de que todos los sueños se vuelven realidad", dijo Noel.

Los homenajes a la hija pródiga de la ciudad de oropel comenzaron el domingo, cuando el Museo de la Academia inauguró "Marilyn Monroe: Icono de Hollywood".

Además de proyecciones de películas como "Mientras la ciudad duerme" (1950), "Torrente pasional" (1953), y "La malvada" (1950), la muestra despliega cientos de piezas originales, algunas expuestas por primera vez.

Recuerdos de Monroe, en una subasta

Uno de los destacados es el vestido rosa que Monroe lució durante su interpretación de "Diamonds Are a Girl's Best Friend" en "Los caballeros las prefieren rubias".

Los seguidores de Monroe tendrán también una oportunidad de llevarse a casa un recuerdo de la estrella, gracias a la subasta "100 años de Marilyn", organizada por la casa Julien's Auctions.

Fotografías inéditas, un guión con anotaciones de su última producción, el inacabado cortometraje "Something's Got to Give", y objetos personales, como recetas escritas a mano y artículos de maquillaje, forman parte del inventario de 185 lotes que irá al martillo el 4 de junio.