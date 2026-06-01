Raúl Guerrón, exmundialista ecuatoriano, falleció este lunes 1 de junio

El exmundialista ecuatoriano, Raúl Guerrón, falleció este lunes 1 de junio de 2026, a los 41 años, tras luchar contra un cáncer de estómago.

Guerrón fue parte de la Selección Ecuatoriana de Fútbol en el la Copa América 2021 y en el Mundial Corea Japón 2002. Además jugó en Sociedad Deportivo Quito, Universidad Católica y en Barcelona Sporting Club.

Una enfermedad que afectó su estómago

En semanas anteriores, la familia del futbolista solicitó ayuda para costear los gastos médicos de su enfermedad.

En redes sociales informaron que el exdeportista requeria quimioterapia y una cirugía urgente para salvar su vida.

Sociedad Deportivo Quito se pronunció tras su muerte e indicó que en su honor guardarán silencio durante la jornada.