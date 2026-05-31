¡Tres puntos de oro! Emelec gana 1-0 a Universidad Católica en el estadio Capwell

Emelec sumó tres punto de oro ante Universidad Católica la noche de este domingo 31 de mayo del 2026. El equipo eléctrico ganó 1-0 en el partido correspondiente a la Fecha 16 de la LigaPro.

El único gol del encuentro llegó al minuto 81. Juan Pablo Ruiz Gómez fue el autor de esta victoria. Llegó por el costado izquierdo y no dudó en enviar el balón al fondo de las redes.

Esta victoria le permite a Emelec sumar 22 puntos en la tabla y ubicarse en el octavo lugar. En tanto que la 'Chatoleí' se quedó con 26 unidades en el tercer lugar.

Minuto a minuto

Fin del partido Termina el partido en el estadio George Capwell. Emelec se llevó la victoria 1-0 ante Universidad Católica.

Se juegarán seis minutos más 90' Se adicionan seis minutos al partido.

Gooool de Emelec 81' ¿Estalla el Capwell! Juan Pablo Ruiz Gómez anota el primer gol del partido y adelanta en el marcador a Emelec.

Equipos buscan el gol 76' El 'Bombillo' y el 'Trencito Azul' buscan anotar para sumar en la tabla. Sin embargo, el gol no llega para ninguno. El marcador continúa 0-0.

Empieza el segundo tiempo Empieza el segundo tiempo entre Emelec y Universidad Católica. Los equipos regresaron a la cancha sin variantes.

Termina el primer tiempo Termina el primer tiempo en el estadio George Capwell. El marcador se mantiene 0-0.

Se invalida el penal Tras la revisión del VAR, el árbitro central reconsidera su decisión y dice que se reanude la jugada sin novedad. No hay penal.

Posible penal para Emelec 19' El juez central revisa en el VAR un posible penal para Emelc por una jugada dentro del área.

Emelec se acerca Al primer minuto del encuentro el equipo eléctrico busca sumar en el marcador.

Empieza el partido Empieza el partido Emelec vs. Universidad Católica en el estadio Geoge Capwell.

Alineaciones confirmadas

Definida la alineación de Emelec:

Universidad Católica define su once incial: