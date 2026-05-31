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LigaPro

¡Tres puntos de oro! Emelec gana 1-0 a Universidad Católica en el estadio Capwell

Emelec consiguió una victoria importante ante Universidad Católica por la fecha 16 de la LigaPro. Inicia la pausa por el Mundial 2026.

Jugadores de Emelec.

API

Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

31 may 2026 - 17:53

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Emelec sumó tres punto de oro ante Universidad Católica la noche de este domingo 31 de mayo del 2026. El equipo eléctrico ganó 1-0 en el partido correspondiente a la Fecha 16 de la LigaPro

El único gol del encuentro llegó al minuto 81. Juan Pablo Ruiz Gómez fue el autor de esta victoria. Llegó por el costado izquierdo y no dudó en enviar el balón al fondo de las redes. 

Esta victoria le permite a Emelec sumar 22 puntos en la tabla y ubicarse en el octavo lugar. En tanto que la 'Chatoleí' se quedó con 26 unidades en el tercer lugar. 

Minuto a minuto

  • 31/05/2026

    20:12

    Fin del partido

    Termina el partido en el estadio George Capwell. Emelec se llevó la victoria 1-0 ante Universidad Católica. 

  • 31/05/2026

    20:04

    Se juegarán seis minutos más

    90' Se adicionan seis minutos al partido. 

  • 31/05/2026

    19:54

    Gooool de Emelec

    81' ¿Estalla el Capwell! Juan Pablo Ruiz Gómez anota el primer gol del partido y adelanta en el marcador a Emelec. 

  • 31/05/2026

    19:48

    Equipos buscan el gol

    76' El 'Bombillo' y el 'Trencito Azul' buscan anotar para sumar en la tabla. Sin embargo, el gol no llega para ninguno. El marcador continúa 0-0. 

  • 31/05/2026

    19:17

    Empieza el segundo tiempo

    Empieza el segundo tiempo entre Emelec y Universidad Católica. Los equipos regresaron a la cancha sin variantes. 

  • 31/05/2026

    19:00

    Termina el primer tiempo

    Termina el primer tiempo en el estadio George Capwell. El marcador se mantiene 0-0.

  • 31/05/2026

    18:32

    Se invalida el penal

    Tras la revisión del VAR, el árbitro central reconsidera su decisión y dice que se reanude la jugada sin novedad. No hay penal. 

  • 31/05/2026

    18:30

    Posible penal para Emelec

    19' El juez central revisa en el VAR un posible penal para Emelc por una jugada dentro del área. 

  • 31/05/2026

    18:12

    Emelec se acerca 

    Al primer minuto del encuentro el equipo eléctrico busca sumar en el marcador.

  • 31/05/2026

    18:11

    Empieza el partido

    Empieza el partido Emelec vs. Universidad Católica en el estadio Geoge Capwell.  

Alineaciones confirmadas

Definida la alineación de Emelec: 

Universidad Católica define su once incial:

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