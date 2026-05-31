¡Tres puntos de oro! Emelec gana 1-0 a Universidad Católica en el estadio Capwell
Emelec consiguió una victoria importante ante Universidad Católica por la fecha 16 de la LigaPro. Inicia la pausa por el Mundial 2026.
Jugadores de Emelec.
API
Compartir
Actualizado:
31 may 2026 - 17:53
Emelec sumó tres punto de oro ante Universidad Católica la noche de este domingo 31 de mayo del 2026. El equipo eléctrico ganó 1-0 en el partido correspondiente a la Fecha 16 de la LigaPro.
El único gol del encuentro llegó al minuto 81. Juan Pablo Ruiz Gómez fue el autor de esta victoria. Llegó por el costado izquierdo y no dudó en enviar el balón al fondo de las redes.
Esta victoria le permite a Emelec sumar 22 puntos en la tabla y ubicarse en el octavo lugar. En tanto que la 'Chatoleí' se quedó con 26 unidades en el tercer lugar.
Minuto a minuto
31/05/2026
20:12
Fin del partido
Termina el partido en el estadio George Capwell. Emelec se llevó la victoria 1-0 ante Universidad Católica.
31/05/2026
20:04
Se juegarán seis minutos más
90' Se adicionan seis minutos al partido.
31/05/2026
19:54
Gooool de Emelec
81' ¿Estalla el Capwell! Juan Pablo Ruiz Gómez anota el primer gol del partido y adelanta en el marcador a Emelec.
31/05/2026
19:48
Equipos buscan el gol
76' El 'Bombillo' y el 'Trencito Azul' buscan anotar para sumar en la tabla. Sin embargo, el gol no llega para ninguno. El marcador continúa 0-0.
31/05/2026
19:17
Empieza el segundo tiempo
Empieza el segundo tiempo entre Emelec y Universidad Católica. Los equipos regresaron a la cancha sin variantes.
31/05/2026
19:00
Termina el primer tiempo
Termina el primer tiempo en el estadio George Capwell. El marcador se mantiene 0-0.
31/05/2026
18:32
Se invalida el penal
Tras la revisión del VAR, el árbitro central reconsidera su decisión y dice que se reanude la jugada sin novedad. No hay penal.
31/05/2026
18:30
Posible penal para Emelec
19' El juez central revisa en el VAR un posible penal para Emelc por una jugada dentro del área.
31/05/2026
18:12
Emelec se acerca
Al primer minuto del encuentro el equipo eléctrico busca sumar en el marcador.
31/05/2026
18:11
Empieza el partido
Empieza el partido Emelec vs. Universidad Católica en el estadio Geoge Capwell.
Alineaciones confirmadas
Definida la alineación de Emelec:
Universidad Católica define su once incial:
Compartir