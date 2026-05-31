Piero Hincapié deja emotivo mensaje tras la derrota del Arsenal en la Champions

El ecuatoriano Piero Hincapié deja mensaje de esperanza tras la derrota en la final de la Champions

El futbolista ecuatoriano Piero Hincapié compartió un emotivo mensaje en redes sociales tras la derrota del Arsenal F.C. en la final de la Champions League frente al Paris Saint-Germain.

Me siento afortunado de formar parte de este grupo de soñadores. Duele, por supuesto que duele, pero estoy convencido de que convertiremos este dolor en lecciones para el futuro. Volveremos Piero Hincapié

El mensaje fue publicado horas después de que el Arsenal cayera ante el PSG en una final que se definió en la tanda de penales, luego de empatar durante el tiempo reglamentario y la prórroga.

Hincapié fue uno de los ecuatorianos que alcanzó la final europea esta temporada y se convirtió en protagonista de la campaña del conjunto inglés durante el torneo continental.

Las palabras del defensor generaron múltiples reacciones de apoyo por parte de aficionados ecuatorianos y seguidores del Arsenal, quienes destacaron su desempeño y liderazgo durante la competición.