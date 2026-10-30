Estos son los horarios de transporte público en Quito para el feriado de Difuntos

La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito definió el esquema operativo de movilidad para el feriado de cuatro días. El sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, Trolebús y Ecovía operarán de 06:00 a 21:00 (alimentadores hasta las 21:30), mientras que el lunes 2 y martes 3 atenderán hasta las 20:00 (alimentadores hasta las 20:30). Por su parte, el Metro de Quito atenderá el sábado de 07:00 a 23:00, y de domingo a martes de 07:00 a 22:00. Todas las unidades retomarán sus jornadas habituales el miércoles 4 de noviembre.