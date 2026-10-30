Quito ejecutó mega simulacro por sismo de 6.1 y evacuó a más de 177 mil personas

La capital puso a prueba sus protocolos de emergencia durante un mega simulacro de sismo realizado este jueves, en el que se simuló un terremoto de magnitud 6.1. De un total de 341 mil personas inscritas, más de 177 mil lograron ser evacuadas exitosamente hacia zonas seguras en instituciones públicas, privadas y educativas, permitiendo evaluar los tiempos de reacción e interconexión de los equipos de rescate. Un reporte de María Gracia Chacón.