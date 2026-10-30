Noboa decreta la reducción del IVA al 8% para el sector turístico en durante el feriado

Mediante Decreto Ejecutivo, el presidente Daniel Noboa oficializó la reducción temporal de la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15% al 8% para la prestación de servicios turísticos durante el feriado nacional. La medida rige desde este sábado hasta el martes 3 de noviembre y cobija a establecimientos de alojamiento, alimentos y bebidas, parques temáticos, balnearios, pasajes aéreos e itinerarios turísticos con el fin de dinamizar la economía local.