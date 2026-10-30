Inundaciones por aguaje e interrupciones eléctricas generan graves molestias en Guayaquil

Habitantes de la intersección de las calles 13 y 10 de Agosto, en Guayaquil, denunciaron llevar cinco días continuos enfrentando severas complicaciones por la acumulación de agua provocada por el aguaje. El nivel de la marea ingresó a los domicilios anegando pertenencias, situación que se agrava por la presencia de cortes de energía eléctrica que han provocado el daño permanente de sus electrodomésticos, por lo que exigen la intervención urgente del Municipio.