Irán ejecuta a otros dos hombres por las protestas de enero.

Irán ejecutó a dos hombres por su participación en las protestas que se extendieron por todo el país en enero, en el marco de una serie de condenas a muerte que, según organizaciones de derechos humanos, se han dictado desde el inicio de la guerra con Estados Unidos.

Sepahi-Badjani y Safari-Hosseinabadi fueron acusados de participar en el asesinato de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad, el 8 de enero, según informó Mizan, el medio de comunicación del poder judicial.

Las protestas antigubernamentales fueron reprimidas en la mayor campaña de represión de la historia de la República Islámica, durante la cual las fuerzas de seguridad mataron a miles de manifestantes.

La presión sobre Irán se ha intensificado

Desde entonces, la presión sobre Irán se ha intensificado tras cinco meses de guerra que las autoridades de Teherán consideran existencial.

Un grupo de expertos de Naciones Unidas afirmó, antes de que se anunciaran las ejecuciones, que al menos 24 personas habían sido ejecutadas por delitos relacionados con las protestas de enero.

Al menos 12 de los condenados por su participación en el caso de la plaza Alikhani han sido sentenciados a muerte. Dos de ellos, Erfan Esfandiari y Gol Mohammad Mohammadi, fueron ejecutados el 19 de julio, según informó Mizan.

Organización de derechos se pronuncian

Los expertos de la ONU señalaron que los 12 habían sido condenados a muerte en una única vista, en una sala de tribunal a puerta cerrada y sin que quedara clara la responsabilidad individual de cada acusado, lo que, según los expertos, violaba las normas sobre juicios justos.

Human Rights Watch afirmó esta semana que, en los últimos cuatro meses, al menos 50 personas habían sido ejecutadas por lo que calificó de vagos los cargos relacionados con la seguridad nacional.